مصدر عسكري: وصول مروحيات هجومية روسية إلى العراق

نقلت وكالة أنباء (إيتار ــ تاس) مساء اليوم الثلاثاء عن مصدر دبلوماسي عسكري روسي أن ” مجموعة جديدة من مروحيات “مي – 28 أن أي” و”مي – 35 أم ” الروسية الهجومية وصلت إلى العراق”.

وأضاف المصدر “أن نقل 4 مروحيات من طراز “مي 35 أم” وثلاثة من طراز “مي – 28 أن أي” جرى بواسطة طائرات نقل من نوع “أن – 124″ (“روسلان”).

وذكر المصدر أن العراق تسلم في نوفمبر من العام الماضي 4 مروحيات من طراز “مي – 35 أم” بتجهيز قتالي كامل ومزودة بأجهزة الرؤية الليلية.

وأضاف إنه من المقرر أن يحصل العراق حتى العام 2016 على 24 مروحية من طراز “مي – 35 أم” ، و19 مروحية من طراز “مي – 28 أن أي” ، والتي سيستخدمها في مكافحة الإرهاب على الأراضي العراقية”.

يشار إلى أنه تم توقيع عقد لبيع المعدات العسكرية الروسية إلى العراق بقيمة 4.2 مليار دولار في العام 2012.