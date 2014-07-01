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مصادر إيطالية: الترسانة الكميائية السورية تزن 600 طن وتضم غاز سارين والخردل

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مصادر إيطالية: الترسانة الكميائية السورية تزن 600 طن وتضم غاز سارين والخردل مصادر إيطالية: الترسانة الكميائية السورية تزن 600 طن وتضم غاز سارين والخردل

الأسلحة الكيماوية

قالت مصادر حكومية إيطالية، إن المواد الكيميائية السورية التي سيتم نقلها غداً الأربعاء بميناء جويا تاورو إلى سفينة أمريكية لتدميرها لاحقا في البحر المتوسط، يبلغ وزنها 600 طن موزعة على 78 حاوية.
> وأضافت المصادر أن ثلاث حاويات تحتوي على غاز الخردل والحاويات الأخريات على غاز السارين .. مشيرة إلى أنها مواد كيميائية خالية من الذخيرة.

وكانت السفينة الأمريكية (كيب راي) التي ستتولى مهمة تدمير الترسانة الكيمياوية السورية في عرض البحر قد وصلت إلى ميناء جويا تاورو الايطالي ظهر اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر أمنية إيطالية إن رسو السفينة سيستغرق عدة ساعات لأخذ الوضع المناسب لبدء عملية نقل الأسلحة الكيمياوية غدا، بعد وصول السفينة (ارك فوتورا) الدنماركية القادمة من ميناء اللاذقية.

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