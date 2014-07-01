وزير الصحة يطالب مديرى العلاج الحر بالمحافظات بإغلاق أي مستشفى خاص غير مرخص

طالب وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي، مديري العلاج الحر بالمحافظات بإغلاق أي مستشفى خاص يعمل دون ترخيص ومحاسبة المخالفين.

وشدد وزير الصحة والسكان -خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع مديري العلاج الحر بالمحافظات- على ضرورة العمل والمرور اليومي المستمر على المنشآت الطبية الخاصة.

وفي سياق متصل، أصدر الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان قرارا بإغلاق مستشفى خاص بمدينة نصر إداريا، نظرا لإدارته دون ترخيص والإعلان بالصحف دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة، بالإضافة إلى رصد عدد من المخالفات أثناء المرور على المستشفى.

وكانت حملة من الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص قد توجهت الأسبوع الماضي إلى المستشفى المذكور الكائن بمدينة نصر، ورصدت الحملة عددا من المخالفات منها إدارة المستشفى دون ترخيص بما يخالف المادة 2 من القانون رقم 153 لسنة 2004 التى تنص على انه “لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة”.

كما رصدت الحملة مخالفة أخرى خاصة بالتعقيم المركزي داخل جناح العمليات، ولوحظ وجود شباك مناولة ما يؤثر سلبا على تعقيم جناح العمليات، كما عثرت على مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد يعاد تعقيمها ما يعد مخالفا لإجراءات واشتراطات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى وجود بعض الفتيات يعملن بالتمريض دون حصولهن على ترخيص مزاولة المهنة، كما لاحظت ان المتواجد بمعمل الكيمياء لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة أيضا.

وفي السياق ذاته، قامت إدارة المستشفى بالإعلان عن الافتتاح بإحدى الصحف يوم 31 مارس من العام الجاري دون موافقة الوزارة على الإعلان، كما أعلنت في صحيفة أخرى يوم 29 يونيو الماضي عن إجراء عمليات بالمجان والزج باسم وزارة الصحة بالاعلان لإيهام المواطنين بقانونية موقف المستشفى دون موافقة الوزارة على الإعلان أيضا.