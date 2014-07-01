“الأوقاف” تنهى عمل 75% من المستشارين والخبراء والعاملين بعد سن المعاش

أنهت وزارة الأوقاف عمل أكثر من 75 % من المستشارين والخبراء والعاملين بعد سن المعاش فى إطار ترشيد النفقات من جهة، وإتاحة فرص العمل أمام الشباب، حيث كان إجمالي عددهم 42 بديوان عام الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء أنه تم إنهاء عمل 24 من المستشارين بتاريخ 28 / 5 / 2014 و8 آخرين اعتبارًا من 1 / 7 / 2014، ليكون إجمالي عدد المستشارين القانونيين والماليين والفنيين عشرة فقط بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها من هيئة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما تم التنبيه على جميع المديريات بإنهاء عمل جميع المتعاقدين بعد سن المعاش اعتبارًا من تاريخه.

وأشار البيان إلى أن إجمالي ما يتقضاه جميع المستشارين والخبراء والفنيين من وزارة الأوقاف شهريًا هو أقل من 35 ألف جنيه فقط لا غير، وهو الحد الأدنى لتيسير أعمال الوزارة في مجال اختصاصهم.