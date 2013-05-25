وليد توفيق: فخور بافتتاح مهرجان موازين

كتب : أ ش أ الجمعة 24-05-2013 21:56

أعرب الفنان وليد توفيق عن سعادته لتواجده بالمغرب من أجل إحياء حفل افتتاح مهرجان موازين.

وقال وليد توفيق اليوم، على هامش مؤتمر صحفي عقده ضمن فعاليات المهرجان، "شرف لي أن أكون في بلد جميل مثل المغرب، ويسعدني ويشرفني أن أكون جزءا من مهرجان كبير مثل مهرجان موازين، وفخور بأنني سأقوم بافتتاح الدورة الـ12 للمهرجان وأتمنى أن أقدم حفل متميز يحظى بقبول جميع الحضور".

وأضاف توفيق أنه سيقدم ضمن فعاليات الحفل عدد كبير من أغنياته القديمة والجديدة لكي يرضي الجميع، بالإضافة إلى تجهيزه لمفاجأة كبيرة وهي تقديم أغنية مغربية لكي يثبت حبه وتقديره للمغرب ولفنها المتميز.

وعن مشاركة الفنانة الأمريكية ريحانا معه في تقديم حفل الافتتاح في نفس التوقيت وهل هناك تخوف من عدم وجود جمهور في حفله قال "أنا واثق من نفسي ومن قدراتي الفنية، وأثق أن لي قاعدة جماهيرية ممتازة في المغرب، وفي النهاية هناك منافسة شريفة بيني وبين ريحانا وأتمنى التوفيق للجميع، وسأقوم بتوجيه الشكر بعد الحفل لكل من حضر حفلي ولمن لم يحضره".

أما بخصوص جديدة على المستوى الفني خلال الفترة المقبلة، فقال قمت بالتحضير لعمل فني غنائي خلال الفترة الماضية لكن الظروف الحالية التي تمر بها مصر ويمر بها الوطن العربي أدت لتأجيل المشروع لفترة قصيرة وذلك حتى تعود مصر أو كما نحب أن نطلق عليها هولويوود الشرق إلى وضعها الطبيعي وتستقر مرة أخرى، لأن استقرار مصر يعني استقرار كل الأعمال الفنية التي تقدم وفي حالة هدوء الأوضاع في مصر سأبدأ على الفور في تصوير العمل".