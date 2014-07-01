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بالصور .. «ناسا» تكشف عن المركبة التي ستنقل البشر للمريخ

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بالصور .. «ناسا» تكشف عن المركبة التي ستنقل البشر للمريخ بالصور .. «ناسا» تكشف عن المركبة التي ستنقل البشر للمريخ

نشر موقع “مترو” البريطاني صورة لمركبة الفضاء الجديدة التي طورتها وكالة ناسا الأميركية لأبحاث الفضاء، بهدف نقل رواد الفضاء لكوكب المريخ.

وأوضع مترو، أن المركية الجديدة التي أطلقت عليها ناسا اسم (the Low Density Supersonic Decelerator) تشبه في الشكل صحن الفنجان، مشيرة إلى أن المركبة خضعت للاختبار التجريبي بنجاح، في منطقة المحيط الهادي، ونجحت في الوصول لمسافة 34 ميلًا فوق سطح المحيط بسرعة تجاوزت سرعة الصوت.

وأردف مترو أن المركبة الجديدة تبلغ تكلفتها 88 مليون استرليني، وأن الاختبار التجريبي لها جعل خبراء الوكالة يجزمون بجودتها وأهليتها للمهمة المطلوبة.

 

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