مسلسل”الإكسلانس”يسخر من الإخوان وحكومة هشام قنديل

قدم المؤلف أيمن سلامة والمخرج وائل عبد الله مشهداً ساخراً في مسلسل “الإكسلانس” من فترة حكم الرئيس المعزول “مرسى”،ورئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل ،وجماعة الإخوان .

> و كشف الناقد مجدى الطيب عن ذلك برصد احد المشاهد الطريقة التي كانت تختار بها “الجماعة” الارهابية وزراء حكومتها،حيث ظهر الفنان” أحمد حلاوة”،الذي جسد شخصية “هشام قنديل”،وهو يُقابل رجل الأعمال الفاسد “رياض” “يقوم بدورة الفنان أحمد رزق “،وذلك لضمه إلى حكومته،وأوضح له أنه اختاره،رغم انحطاطه وسيرته القذرة،لينفي عن الجماعة اتباعها لسياسة “التمكين”،كما أكد أن علاقته الجنسية بالقوادة “نسمة الفايد” (تؤدى دورها الفنانه انتصار )،أهلته للفوز بالمنصب حتى يمكن استخدامها كورقة ضغط لابتزازه، وتهديده،وقت اللزوم. وانتهى المشهد بقول “رياض”"يشرفني أن أكون ريشة في حمامة النهضة” ! والطريف أن الحلقة تضمنت أيضاً إشارة إلى أيمن نور وأطلقت عليه “أمجد نور” .

> مسلسل “إكسلانس” من تأليف إيمن سلامة وإخراج وائل عبد الله وبطولة أحمد عز ،صلاح عبد الله، نور ،ومنه فضالى .