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بالفيديو.. وزارة التموين: 150 رغيف شهريًا لكل مواطن.. ومَنْ يوفر له سلع مجانية

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بالفيديو.. وزارة التموين: 150 رغيف شهريًا لكل مواطن.. ومَنْ يوفر له سلع مجانية بالفيديو.. وزارة التموين: 150 رغيف شهريًا لكل مواطن.. ومَنْ يوفر له سلع مجانية

قال محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة ، إن كل مواطن سيخصص له 150 رغيف خبز شهريًا على البطاقات التموينية، طبقًا لمنظومة الخبز الجديدة والمقرر تفعيلها بمحافظة القاهرة خلال أسبوعين، وعلى من ليس له بطاقة تموينية، التوجه لمكتب التموين التابع له لاستخراج بطاقة صرف خبز.

وأضاف دياب، فى مداخلة هاتفية لفضائية “أون تى فى”، أن المواطن الذى سيوفر فى استهلاكه للخبز المدعم، سيحصل فى الشهر التالى على سلع غذائية مجانية، وأن الهدف من منظومة الخبز الجديدة ليس التوفير للدولة ولكن ليحصل المواطن المصرى على الخبز بكرامة دون الوقوف فى طوابير.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أنه تم إضافة أكثر من 6 مليون ونصف مولود للبطاقات التموينية عن طريق التسجيل عبر موقع الوزارة الإلكترونى، كما تم استبعاد أكثر من نصف مليون مواطن، من بينهم 200 ألف مواطن قاموا بحذف أنفسهم لإحساسهم بأنهم لا يستحقون الدعم، والباقى المكرر على أكثر من بطاقة والمتوفين والمهاجرين للخارج.

 

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