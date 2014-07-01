موسكو: تدابير “الناتو” لضمان أمن أعضائه “مفرطة”

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الناتو ألكسندر جروشكو، أن بلاده تعتبر التدابير التي يتخذها حلف شمال الاطلسي لضمان أمن الدول الأعضاء فيه “تدابير مفرطة”.

ونقلت وكالة أنباء “إيتار- تاس” الروسية عن جروشكو قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا ستحكم على نوايا الناتو اللاحقة بالأعمال الملموسة لا بالأقوال، وإنها ترى أنه لا توجد أي أسباب واقعية لإبراز العضلات عند حدودها.

وأضاف جروشكو “ونرى أيضا أن التدابير التي يتخذها الحلف لضمان أمن الدول الأعضاء فيه تعتبر تدابير مفرطة وليست مناسبة ولا تعكس الوضع الحقيقي في مجال الأمن حيث لا أحد يهدد دول الناتو”، مشيرا إلى أن تدريبات الناتو عند الحدود الروسية تؤدي إلى التوتر فقط، وتزعزع الوضع في مناطق محددة، وكذلك تزعزع الوضع في أوكرانيا.

وأكد أن الدول الأعضاء في الحلف تجري تحضيرات الآن لعقد قمة جديدة، وأن المسئولية عن القرار بهذا الشأن تقع بالكامل على عاتق سلطات كييف، موضحا أن روسيا تراقب باهتمام هذه التحضيرات، وأن ثمة حاجة في الوقت الحالي لتدابير واضحة تماما لوقف العنف في أوكرانيا، لا تقديم الدعم لكييف في مسائل استخدام العنف ضد السكان.