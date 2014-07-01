ضبط خارجين عن القانون في حملة على بحيرة المنزلة بدمياط

قامت مديرية أمن دمياط اليوم الثلاثاء، بحملة تفتيشية مكبرة استهدفت المسطح المائى لبحيرة المنزلة والقرى والبلاد المتاخمة لها، لضبط البؤر الإجرامية بالاشتراك مع قطاع مصلحة الأمن العام.

وقام اللواء أبو بكر الحديدى مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن بالإشراف الميدانى على تنفيذ الحملة، والتأكيد على تحقيق أهدافها.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط على “عاشور. ع” (20 سنة) صياد ومقيم بناحية شطا دائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم وعدد (1) طلقة من ذات العيار وذلك أثناء تواجده بدائرة المركز. تحرر عن ذلك المحضر رقم 7047 جنايات مركز شرطة دمياط لسنة 2014م.

كما تم ضبط “إبراهيم محمد. ا” (21 سنة) عاطل ومقيم بسوق الحسبة، بدائرة قسم شرطة أول دمياط، وبالكشف عليه جنائيا تبين سابقة اتهامه فى عدد (5) قضايا ما بين (سلاح أبيض سرقة متنوعة- ضرب )، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى (4) كيلو جرامات ومبلغ مالى قدره 30 جنيها. تحرر عن ذلك المحضر رقم 6182 جنايات قسم أول شرطة دمياط لسنة 2014م.

كما تم ضبط المحكوم عليه “طه عبد المنعم. م” المقيم بناحية عزبة البرج، دائرة مركز شرطة دمياط ـ القضية رقم 4195 جنايات مركز دمياط لسنة 2013 كلى رقم 1446 لسنة 2013 حصر رقم 179 لسنة 2014 غيابى السجن ثلاث سنوات “سرقة بالاكراه”.

كما تم تنفيذ: عدد (1) حكم جنايــة ـ عدد (150) حكم حبــس وعدد (84) حكم غرامــة ـ عدد (70) حكم مخالفـة وعدد (28) محكوم عليهم، كما تم ضبط عدد (5) قضايا قرش سمكى ـ عدد (5) فدان تنمية وتطهيرـ تم إزالة عدد (10 فدان) بالمسطحات المائية ـ عدد (7) قضية جوابى وعدد (8) قضية غزل تحاويط ـ عدد (13) قضايا موتور لانش بدون ترخيص، كما تم ضبط عدد (5) قضايا مخالفة لقانون البيئة. كما تم مداهمة عدد (5) مراحات وتم فحص عدد (15) مشتبه فيه.