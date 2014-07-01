إبراهيم محلب يبحث كيفية الاستفادة من الرمال السوداء

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء لبحث كيفية الاستفادة من مشروع الرمال السوداء .

ويأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة التى تم تشكيلها لدراسة المشروع من كافة جوانبه الاقتصادية والبيئية، والتى أوصت بضرورة الاستفادة من الرمال السوداء كثروة قومية لإحتوائهاعلى معادن عالية القيمة، وتُعتبر مادة خام لعشرات الصناعات، بما يسهم فى إقامة استثمارات صناعية عديدة، وتوفير الكثير من فرص عمل.

حضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة، والبترول، والاسكان، والانتاج الحربى، والكهرباء، والاستثمار، ومحافظ كفر الشيخ.