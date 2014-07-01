أخبار عاجلة

الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني -
مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد -
السفيرة عزيزة - ريهام صفوت " إمرأة تفكر خارج الصندوق" .. عربية للأكل الصيني -
كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إبراهيم محلب يبحث كيفية الاستفادة من الرمال السوداء

Google+ Print
إبراهيم محلب يبحث كيفية الاستفادة من الرمال السوداء إبراهيم محلب يبحث كيفية الاستفادة من الرمال السوداء

إبراهيم محلب

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء لبحث كيفية الاستفادة من مشروع الرمال السوداء .

ويأتى هذا الاجتماع فى إطار متابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة التى تم تشكيلها لدراسة المشروع من كافة جوانبه الاقتصادية والبيئية، والتى أوصت بضرورة الاستفادة من الرمال السوداء كثروة قومية لإحتوائهاعلى معادن عالية القيمة، وتُعتبر مادة خام لعشرات الصناعات، بما يسهم فى إقامة استثمارات صناعية عديدة، وتوفير الكثير من فرص عمل.

حضر الاجتماع وزراء التجارة والصناعة، والبترول، والاسكان، والانتاج الحربى، والكهرباء، والاستثمار، ومحافظ كفر الشيخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا