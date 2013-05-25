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بالفيديو| الفخرانى والسعدنى وخالد يوسف فى عزاء شعبان حسين

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بالفيديو| الفخرانى والسعدنى وخالد يوسف فى عزاء شعبان حسين بالفيديو| الفخرانى والسعدنى وخالد يوسف فى عزاء شعبان حسين

كتب : قسم الفن الجمعة 24-05-2013 22:28

أقيم مساء اليوم سرادق عزاء الفنان القدير شعبان حسين في مسجد أسد بن الفرات بالدقي، وذلك بحضور عدد من الفنانين، منهم يحيى الفخراني وصلاح السعدني ونبيل الحلفاوي والمخرج خالد يوسف، ونقيب الممثلين أشرف عبد الغفور، والنقيب السابق الدكتور أشرف زكي.

كما حضر العزاء الفنانون صبرى فواز، فتوح أحمد ، محمد أبوداود، سامح الصريطي، محمود أبوزيد، عبد الله مشرف، عهدي صادق، منير مكرم، سامي مغاوري، ياسر صادق، مصطفى حشيش، والمؤلفين محمد جلال عبد القوي وعبد الرحيم كمال ولينين الرملي وغيرهم من الفنانين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرته وابنه المؤلف الشاب محمد شعبان.

وكان شعبان حسين قد توفى أول أمس عن عمر يناهز الرابعة والسبعين، وشيعت جنازته ظهر أمس الخميس من مسجد السيدة نفيسة.

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