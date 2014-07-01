بالفيديو و الصور .. تلال قمامة تسيطر علي شوارع المعادي.. والحي في غيبوبة

رصدت عدسات وكالة “ONA” للأنباء بحي المعادي والبساتين أكواما من القمامة تملأ الشوارع الرئيسية ، وذالك تزامنا مع الحملات التي تقوم بها الحكومة لإزالة الإشغالات في جميع انحاء الجمهورية.

> ففي منطقة العرب بالمعادي كانت أكوام من القمامة تملأ الشارع الرئيسي المجاور للنادي الأوليمبي وصل بعضها إلى منتصف الشارع ، الأمر الذي اثار استياء سكان المنطقة،

> وقال أحد سكان المنطقة ان اللوم لا يقع فقط على الحي وشركات النظافة الذي نضطر إلى دفع مبالغ مالية لهم مقابل تنظيف القمامة ، بل ايضا يجب إلقاء اللوم على سكان المنطقة الذين يلقون القمامة دون اي وعي او تحمل للمسؤلية ، مضيفا “ان عمال النظافة يأتون في حدود مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط” .

> وفي نفس الشارع يقع موقف سيرفيس العرب الذي اصبح عبارة عن كوم كبير من القمامة ، وأن سور الموقف محطم ، فقد سقط أثناء عملية ازالة للقمامة وتسبب سقوط ذلك السور إلى تجمع القمامة وتراكمها بالشارع دون أدنى إهتمام من الحكومة أو ادارة الحي بهذا.

> وقال احد سائقي المياكروباص ان السور قد سقط بسبب (اللودر) عندما كان يزيل القمامة المتراكمة نظرا لضعف السور ، وقام بعض المتسولين بسرقة الحديد الخاص بالسور واحتفظنا نحن بالباقي املا في إعادة بنائه، مضيفا “أن الموقف اصبح عبارة عن كوم قمامة كبير وكل يوم تأتي شركة النظافة لإزالة القمامة وفي الليل يعود الأمر لما كان عليه”.

أرض بدون صاحب

> واما في شارع 77 ، فقد تم رصد قطعة أرض فضاء تملؤها مياه راكدة وتتكاثر فيها الحشرات التي تعيش على النباتات والقمامة ، وقد اشتكى السكان من المنظر السيء والروائح الكريهة التي تسببه هذه الأرض ، والأمراض التي يمكن ان تسببها لكل السكان ، بدون اي إهتمام من ادارة الحي ، وقال احدهم : “الأرض بقى لها كده فوق الـ 6 شهور وماحدش مهتم بالرغم من انها تبعد عن حي المعادي بضع ثواني فقط.” .

> وقال احد اصحاب المحلات المجاورة للأرض المذكورة ان صاحب الأرض مسافر ، مؤكدا على عدم محاولة شراء هذه الأرض نظرا للمشاكل التي سببتها للمنطقة ، وان الأرض تملؤها الحشرات وكل اسبوع تأتي شركة لإبادة الحشرات لتنظيفها والحي نائم.

> وفي شارع احمد زكي رصدت الكاميرا اكواما من القمامة في منتصف الطريق تتسبب دائما في تعطيل حركة المرور وتكدس السيارات ، خاصة وان الشارع في الأساس ضيق ولا يتسع لكل هذه الإشغالات ، كما ان رائحة الشارع الكريهه والمنظر العام لا يليق ، ويصعب العيش فيه ، ويساعد على إنتشار الأمراض.

> وقال احد سكان المنطقة “ياريت الي بتعملوه يجيب نتيجه” واضاف قائلا ان الشارع منذ إنشائه يعاني من ازمة النظافة ، “عملنا ثورتين وغيرنا الحكومات واحده تلو الأخرى ولم تنجح اي منهما في المحافظة على نظافته ونرجو من الحي ان يلقي نظرة على الشارع والحالة التي نعيش فيها وسط القمامة”.

كما رصدت الكاميرا بعض العمال وهم يلقون القمامة في الشارع..!! قال نفس الساكن ان هؤلاء العمال هم احد الأسباب الرئيسية في القمامة.

> السيارات المهجورة تملئ شوارع المعادي

> وفي نفس الجولة بالمعادي رصدت كاميرا الوكالة العديد من السيارات المهجورة والتي لا مالك لها تصطف على جانبي الطريق ، فقد تستخدم هذه السيارات لأغراض مدمرة خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد ، فإلى متى تظل ادارة حي المعادي في غيبوبة إزالة البائعين متغاضية عن باقي الإشغالات في الشوارع.

عامل نظافة للسيسي: فين حقوقنا؟

> أما في منطقة البساتين فقد اجرينا لقاء سريعا مع احد عمال النظافة وهو يشكو إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ورئيس الحي ان يهتموا بعمال النظافة وتساءل: إلى متى سيتم تجاهل عامل النظافة في مصر، وقال ايضا “يعني انا مطلوب مني اشتغل وانضف 24 ساعة في اليوم من غير اي مقابل..؟!”.

> وفي نفس السياق رصدت الكاميرا طفلين يجمعان المواد البلاستيكية من القمامة لبيعها وكسب بعض المال .وذكرا انه لا مأوى لهما سوى أكوام القمامة ، فهي مصدر رزقهم بدلا من بيع المخدرات أو التسول على الناس.

المرسل : عبدالله شهاب

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