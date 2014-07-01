رسام نمساوى يسخر من صيام لاعبي الجزائر في مباراة ألمانيا ..ونشطاء يردون بسقوط «مولر»

قام رسام كاريكاتير سلوفاكي، يعيش في النمسا يدعى ماريان كامينسكي،بنشر كاريكاتير يسخر فيه من حالة لاعبي الجزائر، فى مواجهتهم للمنتخب الألمانى بعد صيام يمتد لـ 11 ساعة.

وقال كامينسكي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هذا سيكون حالة لاعبي منتخب الجزائر بعد صيام 11 ساعة من دون طعام أو شراب، وتحت ذلك نشر الرسم الذي نشره في صحيفة نمساوية الذي يظهر فيه محاربو الصحراء وهم يزحفون على بطونهم وهم يهتفون “رمضان” وبعضهم لا يستطيع إكمال الكلمة فيتوقف عند قول “رام” بينما لوحة النتيجة تشير إلى فوز المانيا 13-0.

بينما قارن آخرون بين ما تمناه الرسام المتعصب للاعبي الجزائر وما حدث بالفعل في المباراة حيث تعثر توماس مولر خلال تنفيذ ركلة حرة مباشرة للمنتخب الألماني بشكل أثار سخرية وسائل الإعلام العالمية منه.