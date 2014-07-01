أخبار عاجلة

الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني -
مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد -
السفيرة عزيزة - ريهام صفوت " إمرأة تفكر خارج الصندوق" .. عربية للأكل الصيني -
كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رسام نمساوى يسخر من صيام لاعبي الجزائر في مباراة ألمانيا ..ونشطاء يردون بسقوط «مولر»

Google+ Print
رسم كارياكتيري

رسم كارياكتيري

 

قام رسام كاريكاتير سلوفاكي،  يعيش في النمسا يدعى ماريان كامينسكي،بنشر كاريكاتير يسخر فيه من حالة لاعبي الجزائر، فى مواجهتهم للمنتخب الألمانى بعد صيام يمتد لـ 11 ساعة.

وقال كامينسكي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هذا سيكون حالة لاعبي منتخب الجزائر بعد صيام 11 ساعة من دون طعام أو شراب، وتحت ذلك نشر الرسم الذي نشره في صحيفة نمساوية الذي يظهر فيه محاربو الصحراء وهم يزحفون على بطونهم وهم يهتفون “رمضان” وبعضهم لا يستطيع إكمال الكلمة فيتوقف عند قول “رام” بينما لوحة النتيجة تشير إلى فوز المانيا 13-0.

بينما قارن آخرون بين ما تمناه الرسام المتعصب للاعبي الجزائر وما حدث بالفعل في المباراة حيث تعثر توماس مولر خلال تنفيذ ركلة حرة مباشرة للمنتخب الألماني بشكل أثار سخرية وسائل الإعلام العالمية منه.

سقوط مولر نجم المنتخب الألمانى

سقوط مولر نجم الألمانى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

أحمد ناجي: لا أشعر بالقلق من أخطاء حراس المنتخب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب