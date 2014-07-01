باسم علي: الزمالك لا يحتاجني.. وأخطأت حين وقعت رغبة له

أكد باسم علي ظهير أيمن المقاولون العرب أنه فضل الانتقال إلى الأهلي، لأن الزمالك لا يحتاجه فنيًا.

وأوضح اللاعب: "الزمالك يضم في مركز الظهير الأيمن الثلاثي أحمد سمير، عمر جابر، وحازم إمام".

وأضاف لقناة النهار الرياضية "أشعر أن فرصتي أقوى في الأهلي، خاصة بعد قرب رحيل أحمد فتحي".

وأقر اللاعب بخطأه في التوقيع على رغبة باللعب للزمالك، قائلاً: "رغبتي من البداية هي الانتقال للأهلي، ولكن وكيلي زعم أن مسؤولي الأهلي صرفوا النظر عن ضمي، فوقعت على رغبة اللعب للزمالك".

وتابع "عندما أبلغني نادي المقاولون بوجود عرضين من الأهلي والزمالك، اخترت الأهلي دون تردد".

واختتم باسم علي "المفاوضات مع الأهلي استمرت على مدار العامين الماضيين".