مرتضى يهدد بحبس رئيس المقاولون في صفقة باسم علي

لوح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتصعيد القانوني ضد رئيس نادي المقاولون العرب بعد اقتراب باسم علي من الانضمام إلى القلعة الحمراء.

وقال مرتضى لقناة أون تي في: "أرسلت مذكرة مشتركة إلى رئيس الوزراء والنائب العام ضد فساد شريف حبيب رئيس المقاولون العرب، بسبب تربحه من صفقات اللاعبين".

وزعم رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونية "عرض الزمالك لضم باسم علي أكبر من الأهلي، ويبدو أن رئيس المقاولون قبض أموال من تحت (الترابيزة)".

وواصل مرتضى هجومه ضد رئيس المقاولون "أين أموال صفقة محمد صلاح؟ .. أنت تهدر المال العام، لأن المقاولون العرب شركة حكومية، وسأثبت ذلك وأحبسك".

وتابع "أرسلت إلى رئيس الوزراء والنائب العام، أن اللاعب وقع على رغبة بالانتقال إلى الزمالك مصحوبة ببصمته، ووعدوني بفتح التحقيق في الأمر".

وأتم مرتضى منصور "لا أحتاج باسم علي، لأن الزمالك يضم حازم إمام وعمر جابر، ولكن متمسك بإيقافه عامًا لتوقيعه لناديين، وهذا ما أكده لي جمال علام رئيس اتحاد الكرة".