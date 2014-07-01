رغم الخسارة النجوم للمنتخب الجزائري: رفعتم رأس العرب

على الرغم من خسارة الجزائر لهدفين مقابل هدف مع المنتخب الألماني، إلا أنه قدّم أداءاً يضاهي أداء الفرق العالمية، وأرغم أبطال العالم لثلاث مرّات على اللعب شوطين إضافيين، فضلاً عن سيطرته على مجريات اللعب في المباراة، وهو ما جعل خسارة الجزائر بطعم الفوز.

وبمجرد انتهاء المباراة اعتبر عدد من النجوم على "توتير" و"فيس بوك" أن خروج الجزائر رغم الهزيمة كان مشرفاً للغاية ورفع رأس العرب عالياً.

الفنانة الإماراتية أحلام كتبت على "تويتر" "حتى ولو، فريق الجزائر اليوم بالرغم من كل شيء أضاف الكثير لاسم كبير اسمه الجزائر، فلتحيا الجزائر بلد المليون شهيد".

من ناحيته هنأ المطرب اللبناني راغب علامة الفريق الجزائري رغم خسارته قائلاً "رغم الخسارة لكن الفريق الجزائري كان بطلاً اليوم واللاعبون كانوا متميٌزين ورائعين. براڤو براڤو براڤو على المباراة الجميلة وعلى الأداء الرائع"

أما المطرب اللبناني رامي عياش فقال "الجزائر عملتوا مباراة مشرفة وفخورين بكم للأخر برافو الله يقويكم وان شاء الله المرة الجاية النجاح أكيد"

وكتبت نانسي عجرم باللغة الفرنسية "أنا فخورة بالمنتخب الجزائري لعبتم بشكل رائع".

أما الفنانة المصرية وفاء عامر فكتبت على "فيس بوك" "الجزائر بلد عربي عظيم و أداء مشرف و مباراة عظيمة لشعب عظيم".

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