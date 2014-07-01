الشرطة تعتقل ابن الممثل روبرت داوني

ألقت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في كاليفورنيا القبض على ابن Robert Downey Jr لحيازته مخدرات في ويست هوليوود.

وقال نائب رئيس الشرطة إن ابن الممثل الشهيرIndio Falconer Downey، البالغ من العمر 20 عاماً، ألقي القبض عليه بعد ظهر يوم الأحد، بعد أن أوقفت الشرطة السيارة التي كان مسافراً بها، حيث وجدت معه كوكايين وأنبوباً خاصّاً يستخدم لتدخين المخدّر.

بعد ذلك، دفعIndio كفالة ماليّة قدّرت بـ 10250 دولاراً، وتمّ إطلاق سراحه، لكن موعداً للمثول أمام المحكمة قد حدّد في 29 من أغسطس المقبل.

من ناحيته، لم ينفِ Robert ما حصل مع ابنه، بل أصدر بياناً قال فيه إنه يعتقد لسوء الحظ أن ابنه في الغالب لديه جينات وراثية تتجه إلى الإدمان. ولكنّ العائلة كلها ستساعده وتدعمه كي يصبح رجلاً صالحاً، كما ختم بيانه بتوجيه شكرٍ إلى الشرطة.

يُذكر أنّها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها Indio Falconer Downey مواقف متعلقة بالإدمان، إذ ذكرت والدته النجمة Deborah Falconer أنه تعالج من الإدمان في أكتوبر من عام 2013.