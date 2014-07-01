أخبار عاجلة

الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني -
مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد -
السفيرة عزيزة - ريهام صفوت " إمرأة تفكر خارج الصندوق" .. عربية للأكل الصيني -
كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الشرطة تعتقل ابن الممثل روبرت داوني

Google+ Print

الثلاثاء 01-07-2014 15:48

ألقت شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في كاليفورنيا القبض على ابن Robert Downey Jr لحيازته مخدرات في ويست هوليوود.

وقال نائب رئيس الشرطة إن ابن الممثل الشهيرIndio Falconer Downey، البالغ من العمر 20 عاماً، ألقي القبض عليه بعد ظهر يوم الأحد، بعد أن أوقفت الشرطة السيارة التي كان مسافراً بها، حيث وجدت معه كوكايين وأنبوباً خاصّاً يستخدم لتدخين المخدّر.

بعد ذلك، دفعIndio كفالة ماليّة قدّرت بـ 10250 دولاراً، وتمّ إطلاق سراحه، لكن موعداً للمثول أمام المحكمة قد حدّد في 29 من أغسطس المقبل.

من ناحيته، لم ينفِ Robert ما حصل مع ابنه، بل أصدر بياناً قال فيه إنه يعتقد لسوء الحظ أن ابنه في الغالب لديه جينات وراثية تتجه إلى الإدمان. ولكنّ العائلة كلها ستساعده وتدعمه كي يصبح رجلاً صالحاً، كما ختم بيانه بتوجيه شكرٍ إلى الشرطة.

يُذكر أنّها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها Indio Falconer Downey مواقف متعلقة بالإدمان، إذ ذكرت والدته النجمة Deborah Falconer أنه تعالج من الإدمان في أكتوبر من عام 2013.

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي