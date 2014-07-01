عادل إمام لـ"سيدتي نت":لا علم لي بمنع مسلسلي في التلفزيون المصري

تردّد على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين أن التلفزيون المصري قرّر رفع مسلسل "صاحب السعادة" للفنان عادل إمام من خريطة العرض في رمضان، وهو ما أثار استياء قناة MBC بصفتها الجهة المنتجة للمسلسل.

وفي اتصال معه، قال عادل إمام الذي إنه سينتهي من تصوير المسلسل غداً الأربعاء، وإنه لا يفكر في أي شيء سوى في الانتهاء من التصوير.

وعمّا يثار حول رفع التلفزيون لمسلسله، قال إمام إنه لم يسمع بأي شيء من هذا القبيل، لأنه يركّز فقط في العمل الذي يقدّمه وأما الأمور الأخرى فهي تخص الإنتاج.

من ناحيته فقد نفى مصدر في قناة MBC لـ"سيدتي نت" ما أشيع، موضحاً أن العمل لم يتم شراءه من قبل التلفزيون المصري أصلاً، ولم يحدث أي نوع من أنواع التفاوض بين المحطتين، كما لم يتم الإعلان من بث المسلسل من قبل التلفزيون المصري.

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