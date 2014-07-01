آثار الحكيم: لم أحصل على تعويض من رامز ومعركتي القادمة مع هالة سرحان

أعربت الفنانة آثار الحكيم عن سعادتها بالحصول على حكم قضائي بمنع الحلقة التي تم تسجيلها من برنامج "رامز قرش البحر"، وقالت آثار "كنت اكيدة من حصولي على هذا الحكم لأنهم في البرنامج لم يكونوا صادقين معي منذ البداية".

ورداً على ما قيل عن حصولها على مبلغ مليون جنيه تعويضاً، قالت آثار "لم أحصل على أي تعويض، وهذا من مضمن مسلسل الأكاذيب الذي يتردد منذ دخولي في هذه الدوامة، وقالت آثار "لا زالت القضية مستمرة فيما يتعلق بالتعويض المادي".

وأضافت آثار "منع عرض البرنامج كان متروكاً للتقدير الاجتماعي للقاضي الذي حكم باستمرار عرض البرنامج".

وأكدت آثار أن معركتها القادمة مع هالة سرحان التي شنّت عليها حرباً من خلال برنامجها "آن الأوان"، مؤكدة أنها تملك تسجيل الحلقة التي أطلت فيها مع هالة، وأن المونتاج الذي قامت به هذه الأخيرة أساء إليها إلى حد كبير.

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