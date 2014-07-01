أخبار عاجلة

الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني -
مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد -
السفيرة عزيزة - ريهام صفوت " إمرأة تفكر خارج الصندوق" .. عربية للأكل الصيني -
كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

MBC غاضبة بسبب برنامج رامز جلال

Google+ Print
MBC غاضبة بسبب برنامج رامز جلال MBC غاضبة بسبب برنامج رامز جلال

الثلاثاء 01-07-2014 17:18

يبدو أن النحس يطارد الفنان رامز جلال هذا العام في برنامجه "رامز قرش البحر".
فبعد الأزمة التي أثارتها الفنانة أثار الحكيم ولجوئها إلى القضاء ومطالبتها بتعويض مادي بعد الذعر الذي أصابها فضلاً على حصولها على حكم قضائي بمنع الحلقة من العرض، فوجىء رامز بتسريب الحلقة الثالثة من البرنامج صباح اليوم، وهي التي كان من المقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء، وحل الفنانان رانيا محمود ياسين وزوجها محمد رياض ضيفين عليها.
مصدر في MBC أكد لـ"سيدتي نت" أن القيمين على القناة حالة غضب شديد لأن هناك إعلانات كان متفق على عرضها في فواصل البرنامج، وهو ما قد يتسبب في أزمة مع المعلنين.
وأوضح المصدر أن مصدر التسريب حتى الآن غير معروف وجاري التحقيق في الواقعة.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي