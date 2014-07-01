MBC غاضبة بسبب برنامج رامز جلال

يبدو أن النحس يطارد الفنان رامز جلال هذا العام في برنامجه "رامز قرش البحر".

فبعد الأزمة التي أثارتها الفنانة أثار الحكيم ولجوئها إلى القضاء ومطالبتها بتعويض مادي بعد الذعر الذي أصابها فضلاً على حصولها على حكم قضائي بمنع الحلقة من العرض، فوجىء رامز بتسريب الحلقة الثالثة من البرنامج صباح اليوم، وهي التي كان من المقرر عرضها مساء اليوم الثلاثاء، وحل الفنانان رانيا محمود ياسين وزوجها محمد رياض ضيفين عليها.

مصدر في MBC أكد لـ"سيدتي نت" أن القيمين على القناة حالة غضب شديد لأن هناك إعلانات كان متفق على عرضها في فواصل البرنامج، وهو ما قد يتسبب في أزمة مع المعلنين.

وأوضح المصدر أن مصدر التسريب حتى الآن غير معروف وجاري التحقيق في الواقعة.

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