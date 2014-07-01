Transformers يحقق 301.3 مليون دولار في أول ثلاثة أيام

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي، تراجع فيلم The Fault in Our Stars حيث حصد 13 مليون دولار، وتراجع فيلم Maleficent من المرتبة الأولى الى الرابعة بعد أن سجّل 16 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الثالثة مع 17.9 مليون دولار، ودخل فيلم The Breakup Guru في المرتبة الرابعة مع 20.5 مليون دولار وتمكن فيلم Transformers: Age of Extinction من الدخول مباشرة في المرتبة الأولى حاصداً 201.3 مليون دولار.

في أميركا، بقي فيلم Maleficent في المرتبة الخامسة مع 8.3 مليون دولار، وتراجع فيلم Think Like a Man Too من المرتبة الأولى الى الرابعة حيث جمع 10.3 مليون دولار، وصمد فيلم How to Train Your Dragon 2 في المرتبة الثالثة حيث حصد 13.2 مليون دولار وبقي فيلم 22Jump Street في المرتبة الثانية مع 15.8 مليون دولار، ودخل فيلم Transformers: Age of Extinction مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 100 مليون دولار.

في لبنان، تقدم فيلم Qu'Est-Ce Qu’on A Fait Au Bon Dieu? من المرتبة السادسة الى الخامسة مع 2201 مشاهد، ودخل فيلم Think Like a Man Too مباشرة في المرتبة الرابعة حيث شاهده 3618 شخص، وتراجع فيلم The Fault in Our Stars الى المرتبة الثالثة مع 3760 مشاهد، وتقدم مجدداً فيلم Maleficent الى المرتبة الثانية مع 4775 مشاهد وصمد فيلم 22Jump Street في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شاهده 6435 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة عودة فيلم "سالم أبو أخته" حيث حصد 351 ألف جنيه، وتقدم فيلم How to Train Your Dragon 2 مجدداً الى المرتبة الرابعة مع 400 ألف جنيه، وبقي فيلم Maleficent في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 478 ألف جنيه، وتراجع فيلم Edge of Tomorrow الى المرتبة الثانية مع 494 ألف جنيه وعاد فيلم "مراتي وزوجتي" الى المرتبة الأولى بعد أن حصد 554 ألف جنيه.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم Escape مباشرة في المرتبة الخامسة حيث شاهده 9263 مشاهد، وتراجع فيلم Blended الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 15869 شخص، وتقدم مجدداً فيلم Maleficent من المرتبة الرابعة الى الثالثة حيث شاهده 17000 شخص، وبقي فيلم How to Train Your Dragon 2 في المرتبة الثانية مع 22354 مشاهد ودخل فيلم Think Like a Man Too مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 28664 شخص.