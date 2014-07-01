الثلاثاء 01-07-2014 11:42
المقادير:
4 باقات من البقدونس
600 غرام من البندورة
40 غراماً من البصل المفروم فرماً ناعماً
نصف باقة من النعنع الأخضر
100 غرام من عصير الليمون الحامض
60 غراماً من زيت الزيتون
5 غرامات من البرغل الناعم
15 غراماً من الملح
طريقة التحضير:
1 ـ يُفرم كلّ من البقدونس والنعناع فرماً ناعماً، بعد غسلهما.
2 ـ تُفرم البندورة فرماً ناعماً بعد غسلها.
3 ـ يُخلط كلّ من البقدونس والنعناع والبندورة والبصل، ويُضاف عصير الليمون الحامض والملح والبرغل والزيت، ويخلط هذا المزيج جيّداً.
4 ـ تُسكب التبولة في الوعاء المخصّص للسلطة، وتزيّن بالخسّ.