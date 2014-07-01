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التبّولة

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التبّولة التبّولة

الثلاثاء 01-07-2014 11:42

المقادير:

 

4 باقات من البقدونس 

600 غرام من البندورة

40 غراماً من البصل المفروم فرماً ناعماً

نصف باقة من النعنع الأخضر

100 غرام من عصير الليمون الحامض

60 غراماً من زيت الزيتون

5 غرامات من البرغل الناعم

15 غراماً من الملح

 

طريقة التحضير:

1 ـ يُفرم كلّ من البقدونس والنعناع فرماً ناعماً، بعد غسلهما.

2 ـ تُفرم البندورة فرماً ناعماً بعد غسلها.

3 ـ يُخلط كلّ من البقدونس والنعناع والبندورة والبصل، ويُضاف عصير الليمون الحامض والملح والبرغل والزيت، ويخلط هذا المزيج جيّداً.

4 ـ تُسكب التبولة في الوعاء المخصّص للسلطة، وتزيّن بالخسّ.

 

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