المقادير:

4 باقات من البقدونس

600 غرام من البندورة

40 غراماً من البصل المفروم فرماً ناعماً

نصف باقة من النعنع الأخضر

100 غرام من عصير الليمون الحامض

60 غراماً من زيت الزيتون

5 غرامات من البرغل الناعم

15 غراماً من الملح

طريقة التحضير:

1 ـ يُفرم كلّ من البقدونس والنعناع فرماً ناعماً، بعد غسلهما.

2 ـ تُفرم البندورة فرماً ناعماً بعد غسلها.

3 ـ يُخلط كلّ من البقدونس والنعناع والبندورة والبصل، ويُضاف عصير الليمون الحامض والملح والبرغل والزيت، ويخلط هذا المزيج جيّداً.

4 ـ تُسكب التبولة في الوعاء المخصّص للسلطة، وتزيّن بالخسّ.