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الدجاج المحشو بالأرّز والأعشاب

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الدجاج المحشو بالأرّز والأعشاب الدجاج المحشو بالأرّز والأعشاب

الثلاثاء 01-07-2014 11:45

المقادير

4 أكواب من الأرّز

دجاجتان

ملعقتان كبيرتان من البهارات المشكّلة

ملح، حسب الرغبة

نصف أصبع صغير من الزبدة

نصف باقة صغيرة من الشبت

نصف باقة صغيرة من الكزبرة الطازجة

نصف باقة صغيرة من البقدونس الطازج

نصف كوب من الزبيب

رأس من الثوم المفروم

كوب ونصف الكوب من المكسّرات المشكّلة

طريقة التحضير

1 يُغسل الأرّز جيّداً، ثم يُنقع في قدر تحتوي على الماء لنصف ساعة.

2 يُخلّى كلّ زوج من الدجاج من العظام، ثمّ يُقطّع إلى نصفين، بالعرض، أي يبقى الصدر كاملاً في النصف الأوّل، والأفخاذ كاملة في النصف الثاني. ويُتبّل بالبهارات والملح.

3 تُدهن صينيّة الفرن بالزبدة، ويُوضع زوجا الدجاج فيها، بحيث يكون الجلد إلى الأسفل.

4 لإعداد الحشو: يُصفّى الأرّز من الماء، ثم يُفرم كلّ من الشبت والكزبرة والبقدونس، وتُخلط معه، ويُضاف الزبيب والثوم المهروس، وتُخلط هذه المكوّنات جيّداً، مع المكسّرات.

5 تُحشى أنصاف الدجاج بواسطة الحشو، وتُكبس جيّداً، باستخدام أصابع يدك، في داخل الصينيّة، وتُدخل إلى فرن مسبق التسخين لمدة 40 دقيقة، على حرارة 180 درجة مئويّة.

6 طريقة التقديم: يُقدّم الدجاج بعد تقطيع كلّ نصف منه إلى قسمين، مع الخضراوات الطازجة أو المسلوقة (إختياري). 

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سيدتي