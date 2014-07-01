المعمول المدّ بالقشدة

المقادير:

كوبان ونصف الكوب (نصف كيلوغرام) من السميد الناعم

كوبان ونصف الكوب (نصف كيلوغرام) من السميد الخشن

نصف كوب من السكّر البودرة

نصف كوب من الحليب البودرة

ملعقة كبيرة من الخميرة

كوبان من السمن

كوبان من خليط الماء وماء الزهر وماء الورد

3 أكواب من القشدة الطازجة الجاهزة، للتزيين

كوب من الفستق الحلبي المفروم، للتزيين

طريقة التحضير:

1 لإعداد العجينة: يُخلط السميد الناعم مع السميد الخشن، ثم يُضاف السكّر البودرة والحليب البوردة إليهما، فالخميرة والسمن، مع دعك هذا الخليط جيّداً. يُسكب خليط الماء وماء الورد وماء الزهر. تُترك هذه العجينة جانباً لمدّة نصف ساعة تقريباً، حتى ترتاح.

2 تُقسّم هذه العجينة إلى قسمين، يُمدّ أوّلهما في صينيّة، ويُسكب فوق القشدة، ليُمدّ بعدها القسم الثاني من العجينة. تُدخل إلى الفرن، وتُخبز على حرارة متوسّطة لمدّة لا تقلّ عن 20 دقيقة، أو حتى النضوج.

3 طريقة التقديم: يقدّم معمول المدّ بارداً، ويزيّن بالقشدة والفستق الحلبي المفروم.