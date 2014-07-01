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بالفيديو: كيف تنظّفين عدسات النظّارة الطبيّة؟

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بالفيديو: كيف تنظّفين عدسات النظّارة الطبيّة؟ بالفيديو: كيف تنظّفين عدسات النظّارة الطبيّة؟

الثلاثاء 01-07-2014 14:57

إنّ اتّساخ عدسات النظّارة الطبيّة يُعيق الرؤية لديك بوضوح، بسبب تعرّضها دائماً لبصمات الأصابع والغبار.
"سيدتي نت" يقدّم لك طريقةً سهلةً لتنظيف عدساتِ النظّارة الطبية، من دون خدشِها.

*أنت بحاجةٍ إلى:
- نصف كوب من الماء.
- قطرتين من "السبيرتو".
- قطرة من الصابون المطهّر.
- عبوّة بخّاخ.
- قطعة قماش خاصّة بالنظّارة.

*الطريقة:
1- أفرغي كوب الماء في عبوّة البخّاخ.
2- ثم، ضعي قطرتين من "السبيرتو".
3- أضيفي قطرةً من الصابون المطهّر، وامزجي الخليطَ جيداً.
4- قومي برشّ الخليط على العدستين، ثمّ امسحيهما، قبل تجفيفهما بقطعة القماش الخاصّة.

 

 

 

 

 

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سيدتي

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