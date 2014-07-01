بالفيديو: كيف تنظّفين عدسات النظّارة الطبيّة؟

إنّ اتّساخ عدسات النظّارة الطبيّة يُعيق الرؤية لديك بوضوح، بسبب تعرّضها دائماً لبصمات الأصابع والغبار.

"سيدتي نت" يقدّم لك طريقةً سهلةً لتنظيف عدساتِ النظّارة الطبية، من دون خدشِها.

*أنت بحاجةٍ إلى:

- نصف كوب من الماء.

- قطرتين من "السبيرتو".

- قطرة من الصابون المطهّر.

- عبوّة بخّاخ.

- قطعة قماش خاصّة بالنظّارة.

*الطريقة:

1- أفرغي كوب الماء في عبوّة البخّاخ.

2- ثم، ضعي قطرتين من "السبيرتو".

3- أضيفي قطرةً من الصابون المطهّر، وامزجي الخليطَ جيداً.

4- قومي برشّ الخليط على العدستين، ثمّ امسحيهما، قبل تجفيفهما بقطعة القماش الخاصّة.

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