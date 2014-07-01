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“الخارجية” تطالب إسرائيل بضبط النفس والتوقف عن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين

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“الخارجية” تطالب إسرائيل بضبط النفس والتوقف عن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين “الخارجية” تطالب إسرائيل بضبط النفس والتوقف عن سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين

سامح شكري

جددت وزارة الخارجية مطالبتها للجانب الإسرائيلي بضبط النفس والتوقف عن سياسة الانتقام والعقاب الجماعي حيال الشعب الفلسطيني، وإتاحة الفرصة كاملة للسلطات الفلسطينية للاضطلاع بمسئولياتها في تعقب الجناة وتقديمهم للمساءلة القانونية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمتواصلة من قبل لاحتواء تداعيات حادث اختطاف وقتل ثلاثة من الإسرائيليين في الضفة الغربية، والسعي للحيلولة دون انزلاق الأوضاع بشكل يصعب السيطرة عليه.

وأكدت وزارة الخارجية – في بيان اليوم الثلاثاء- أنها تتابع على مدار الساعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية من خلال إجراء إتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لحماية الشعب الفلسطيني وإثناء الجانب الإسرائيلي عن شن عمليات انتقامية تزهق فيها أرواح المزيد من المدنيين الأبرياء، ولن تزيد الأمور إلا اشتعالا.

وفي هذا الصدد، جددت مصر تأكيد رفضها وإدانتها لكافة أعمال العنف التي تؤدي لإزهاق أرواح المدنيين من الجانبين.

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