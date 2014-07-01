أخبار عاجلة

الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني -
مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد -
السفيرة عزيزة - ريهام صفوت " إمرأة تفكر خارج الصندوق" .. عربية للأكل الصيني -
كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني للتهنئة بشهر رمضان

Google+ Print
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني للتهنئة بشهر رمضان الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني للتهنئة بشهر رمضان

عاهل الأردن الملك عبدالله الثانى

تلقى الرئيس عبد الفتاح ، اتصالا هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لمصر، دولة وشعباً، أن يعيد الله عليها الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، قدم الرئيس السيسي الشكر للعاهل الأردني على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، قيادة ودولة وشعبا، كل التوفيق والتقدم والازدهار، وللأمة العربية والإسلامية مزيداً من الوحدة والرفعة.

كما استعرض الرئيس والعاهل الأردني خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

مستشرق إسرائيلي: احتفاء ترامب بالسيسي يستهدف النفوذ الروسي

بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك

بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك

«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب

«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب