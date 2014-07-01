الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني للتهنئة بشهر رمضان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، متمنياً لمصر، دولة وشعباً، أن يعيد الله عليها الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، قدم الرئيس السيسي الشكر للعاهل الأردني على هذه اللفتة الأخوية الكريمة، متمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، قيادة ودولة وشعبا، كل التوفيق والتقدم والازدهار، وللأمة العربية والإسلامية مزيداً من الوحدة والرفعة.

كما استعرض الرئيس والعاهل الأردني خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.