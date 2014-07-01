“قلجدار أوغلو” يدعو أردوغان للاستقالة من منصبه

دعا كمال قلجدارأوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، رئيسَ الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إلى الاستقالة من منصبه عقب إعلان ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 10 أغسطس المقبل.

وأشار في تصريح للصحفيين، عقب اجتماع كتلة حزبه البرلمانية اليوم الثلاثاء، إلى أن حزبه تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للبت في مسألة وجوب استقالة أردوغان من منصبه عقب إعلان ترشيحه لرئاسة الجمهورية.

وأردف قائلا: “إذا كانت تركيا متمسكة بالديمقراطية وضاقت ذرعا بالسرقة والفساد والمسيئين لها فعلى الناخبين أن يفكروا مليا قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع”.