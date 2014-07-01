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كريم بنزيما بعد إفطاره فى مباراة نيجيريا :«رمضان سعيد»

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كريم بنزيما

كريم بنزيما

حققت تغريدة نجم الفرنسى كريم بنزيما، التى غردها عبر صفحته الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، مهنئًا مسلمى العالم بحلول شهر رمضان الكريم، قائلًا باللغة العربية “رمضان سعيد”، أعلى نسبة ريتويت فى تاريخ اللاعب منذ انضمامه لمجتمع تويتر.

وحصلت تغريدة بنزيما على 17 ألف 980 ريتويت، وهو أعلى مشاركة من النشطاء على أى من تغريدات النجم الفرنسى المُسلم.

يذكر أن بنزيما، قد أفطر أمس، فى مباراة نيجيريا، رغم تعهده أكثر من مرة على الصيام خلال مباريات كأس العالم.

 

تويتر

تويتر

 

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