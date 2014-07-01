أفكار من جُمانة أبو فاضل لغرفة طعام رمضانيّة

تولي سيّدات البيوت أهميّةً خاصّةً لديكور غرفة الطعام التي تجمع على مائدتها الضيوف والأصدقاء والمقرّبين، في شهر رمضان، ضمن أجواء عائليّة محبّبة.

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تقدّم لقارئة "سيدتي نت" أبرز الأفكار، لتُضفي الأجواء الشرقية بطريقة أنيقة وجذّابة على غرفة الطعام الكلاسيكيّة ، كما العصريّة، في ما يلي:

- أدخلي الألوان الذهبيّة والفضيّة والبرونزية على "الاكسسوارات".

- استعيضي عن الثريا التقليديّة بأخرى تركيّة مطعّمة بالعاج والأحجار الملوّنة ومزيّنة بالخرز، تتدلّى من السقف بسلاسل نحاسيّة.

- زيّني الكراسي بوسادات، تحمل النقوش والزخرفات الشرقية الإسلامية.

- غطّي مائدتك بشرشف كبير من الحرير و"الأورغنزا"، مزيّناً بتخاريج شرقية وأقمشة باروكية وتركية.وإذا كانت مائدتك من الطراز العصري، فزيّنيها بقطعتين من القماش الطويل ذي العرض المحدود، بقياس 50 و250 سنتيمتراً، من اليمين والشمال.

- انتقي الأواني النحاسيّة لكونها تلعب دوراً بالغ الأهمية في إضفاء اللمسات الشرقية على مائدتك، واختاري تلك المغطّاة بأغطية نحاسيّة أو فضيّة لتنقل ضيوفك إلى أجواء ملكيّة.

- اقتني الشُوَك والسكاكين الفضيّة، فضلاً عن الأطباق والأكواب المزيّنة بزخارف عربية، مع إمكانية إدخال الأطباق الفخارية المغربية إلى المائدة الرمضانية العصريّة.

- قدّمي التمر لضيوفك في أوانٍ نحاسيّة مزخرفة.

- استعيضي عن المصابيح الكهربائية بالشموع المضاءة.

- انثري الفوانيس في أرجاء الغرفة كافة، حيث يمكنك تخصيص مساحة لتضعي فيها فانوساً ضخماً مزيّناً بمجموعة من الفوانيس الصغيرة مختلفة الأشكال والألوان.

- وزّعي فوانيس عدّة على المائدة، إذا كانت طويلة، أو اكتفي بفانوس ضخم، في وسطها، واجعلي حوله الشمعدانات الشرقية.

- افرشي الأرضيّة بقطعة من السجّاد العجمي أو القوقازي لتتلاءم ألوانها مع تلك السائدة في الغرفة.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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