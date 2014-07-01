وزير الداخلية يطالب بالاستنفار كافة الجهود والطاقات لمكافحة الإرهاب

عقد وزير الداخلية، محمد إبراهيم، اجتماعا موسعا مساء اليوم الثلاثاء مع مساعديه، تناول خلاله الجهود الأمنية وتضحيات رجال الشرطة خلال الفترة الماضية والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية فى مواجهة الجريمة وعناصرها.

وشدد الوزير على استنفار كافة الجهود والطاقات لمكافحة الإرهاب، وطالب بتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو إدخال الأسلحة والذخائر.

ووجه الوزير بتكثيف الحملات المرورية والإنضباطية والتموينية بالشارع المصري.. وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية.. وكذلك مواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها الشارع المصري، وجرائم التحرش وسرقة التيار الكهربائي.

كما استعرض الوزير التحديات الأمنية خلال تلك المرحلة وما تستلزمه من تعامل أمني يقظ وحاسم.. وشدد على توفير كافة الإمكانات اللازمة للإرتقاء بالمستوى التدريبي للقوات بكافة القطاعات والأخذ بمعطيات التقدم على نحو يتواءم مع سرعة حركة تطوير الجريمة وما يصاحبها من مستجدات أمنية.

وشدد على التواجد الميداني لكافة القيادات والمستويات الإشرافية، ومواجهة كافة صور الخروج على الشرعية والقانون بكل حزم وحسم، في إطار كامل من احترام حقوق الإنسان وصون حرياته.