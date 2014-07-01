ضبط 10 قطع سلاح وبندقية الية و200 طلقة بحوزة شخصين بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث مركز المنيا، من ضبط تاجري سلاح بحوزتهما 10 قطع سلاح تركي وبندقية آلي و200 طلقه من ذات السلاح، حيث تلقي اللواء اسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي، بتمكن المقدم عماد عبد الظاهر رئيس مباحث مركز المنيا والعقيد احمد نشأت مفتش مباحث المركز من القبض علي كل من (محمد – ع ) 28 سنه واحمد -ع 30 سنه مقيمان بمركز ابو قرقاص وبحوزتهما 11 قطعه سلاح 10 بنادق تركي سريع الطلقات وبندقية، إلي أثناء توجههم لمركز المنيا بغرض بيعها لراغبي حيازة الاسلحة، فتم ضبطهم وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة.