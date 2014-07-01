طالب يحصل علي المركز الاول علي الجمهورية في مدرسة الشرب والصرف الصحي

حصل الطالب محمد أشرف عبد العزيز ابن قرية الحصة مركز طوخ، علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد، حيث أعرب عن فرحته الغامرة بحصوله علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في دبلوم مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

أكد محمد أنه أكبر ابناء والده الذي يعمل مدرسا لمادة التربية الزراعية، و والدته ربة منزل، وأن له شقيقتين الأولي تدعي اسماء في الصف الأول الثانوي تعليم فني أيضاً، والثانية وتدعي نورا في الصف الأول الإعدادي.

وتابع أن الفضل في تفوقه يرجع لله ثم والده والدته والمدرسين والأساتذة ، الذين كانوا يدرسون له في المدرسة وأكد أن المستوي العلمي للمدرسة يؤهل الطلبة للتفوق وأن المدرسين كانوا لايتركون طالباً إلا وقد فهم دروسه بالكامل.

وأضاف انه سمع عن هذه المدرسة من والده، وإستعان بالانترنت للحصول علي كافة المعلومات الخاصة بها، وقرأ إعلانتها في الصحف وتقدم إليها مشيرا انه داخل المدرسة وجد مكان مناسب للغاية للتشجيع علي التعلم المرتبط بسوق العمل فضلا عن التكنولوجيا الحديثة.