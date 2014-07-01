حماس تحذر إسرائيل من مغبة تهديداتها للحركة واستهدافها لقطاع غزة

حذرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة تهديداته للحركة واستهدافه لقطاع غزة عقب العثور على المستوطنين الثلاثة المختطفين مقتولين في الخليل جنوب الضفة الغربية أمس.

> وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري – في تصريح مقتضب عصر اليوم- “على الاحتلال عدم اختبار صبر حماس طويلا وتهديداته باستهداف قادة الحركة لا تخيف القادة ولا شعبنا الفلسطيني”.. مضيفا “إذا ما فرضت أية معركة سيكتشف الجميع مدى هشاشة العدو الإسرائيلي”.

وأعلنت إسرائيل رسميا مساء أمس، العثور على جثث المستوطنين الثلاثة المختفين منذ 12 يونيو قرب مدينة الخليل بالضفة المحتلة، وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول رد فعل منه على العثور على جثث الجنود الثلاثة، حركة حماس المسؤولية عن الأمر، متوعدا إياها بدفع الثمن.

وقال نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الليلة الماضية إن “حماس هي المسؤولة وستدفع الثمن”، كما طالب أركان حكومته من اليمين المتطرف بشن حرب لا هوادة فيها ضد قطاع غزة واغتيال قادة حماس السياسيين.