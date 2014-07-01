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بالصور.. القليوبية تقوم بحملة نظافة لشوارع مدينة شبين القناطر

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بالصور.. القليوبية تقوم بحملة نظافة لشوارع مدينة شبين القناطر بالصور.. القليوبية تقوم بحملة نظافة لشوارع مدينة شبين القناطر

قامت محافظة القليوبية بحملة نظافة موسعة على شوارع مركز ومدينة شبين القناطر، ضمن الحملات التي شنتها لتجميل ونظافة شوارع المحافظة.

أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 400 طن قمامة من أمام المخبز النصف آلي بكفر طحا، وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية بقرية طحا ونوى، كما تم رفع 180 طن قمامة من طريق شبين القناطر – قليوب، بأستخدام معدات الوحدة المحلية بقرية طحا نوب كما تم عملية رفع التراكمات الترابية حيث تم مسح الطريق وتنظيفه ورفع الأتربة من طريق شارع المستشفي الاميري، من بنك التنمية إلي مزلقان المنيا تمهيداً لعملية رصفة.

 

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