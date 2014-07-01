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محافظ دمياط يتفقد الحالة المرورية بشوارع وميادين دمياط

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محافظ دمياط يتفقد الحالة المرورية بشوارع وميادين دمياط محافظ دمياط يتفقد الحالة المرورية بشوارع وميادين دمياط

محافظ دمياط يتفقد الحالة المرورية بشوارع وميادين دمياط

تفقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، الحالة المرورية بشارع أبو الوفا وفكرى زاهر، للإطمئنان بنفسه على السيولة المرورية بميادين باب الحرس وسوق الحسبة والشهابية.

كما تفقد مبنى كمين شطا واطمأن على سير إجراءات التفتيش على جانبى الطريق من الاتجاهين كما وجه باستكمال ردم وتسوية المنطقة خلف الكمين وحتى الطريق الدولى الساحلى.

وتفقد المحافظ، محطة تعبئة الغاز بشطا وطلب تشكيل لجنة لفحص الملكيات بالنسبة للإشغالات حول سور المحطة، كما شدد المحافظ على تحرير المحاضر اللازمة للمزارع المخالفة والتى تستخدم التيار الكهربائى بدون موافقات وإحالة أصحابها للمساءلة القانونية.

واختتم المحافظ، جولته بزيارة مواقع العمل بالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعى بشطا حيث شهد أعمال الأساسات ورمى الطبقة الأسمنتية، كما تفقد أعمال صيانة وإصلاح الكوبرى العلوى بدمياط.

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