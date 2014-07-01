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تقارير: انتقال جيمس رودريجز لريال مدريد مقترن برحيل دي ماريا

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تقارير: انتقال جيمس رودريجز لريال مدريد مقترن برحيل دي ماريا تقارير: انتقال جيمس رودريجز لريال مدريد مقترن برحيل دي ماريا

إفي - ذكرت تقارير اخبارية اليوم أن انتقال جيمس رودريجز لاعب موناكو الفرنسي لريال مدريد الإسباني مقترن برحيل الأرجنتيني أنخل دي ماريا عن النادي الملكي.

واتفقت صحيفتا (ماركا) و(أس) الإسبانيتان اليوم على أن رحيل اللاعب الأرجنتيني عن النادي الملكي سيفتح الباب من الناحية المادية والفنية أمام وصول جيمس رودريجز (22 عاما) إلى الريال.

وتألق اللاعب الكولومبي في المونديال الذي يحتل حاليا صدارة هدافيه وكان سببا رئيسيا في وصول فريقه لربع نهائي البطولة.

وأشارت صحيفة (أس) من ناحيتها إلى أن كل المؤشرات تسير نحو أن اللاعب الأرجنتيني لا يرغب في الاستمرار بالنادي الملكي الموسم المقبل حيث يشعر أنه لا يتم تقديره بالصورة المناسبة.

وقال دي ماريا مؤخرا أنه يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله في "أفضل لاعب في العالم"، وهو الأمر الذي قد يثير غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو رفيقه في النادي الملكي.

يذكر أن رودريجز من ناحيته قال مؤخرا أنه يتمنى اللعب في الليجا وأنه يفضل ريال مدريد "قليلا" على برشلونة.

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فيديو اليوم السابع

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