"شباب الثورة الشرارة" بالمحلة ينظم مهرجان "الحرية" ضد الإخوان

نشطاء سياسيون يدعون المواطنين بالمهرجان إلى التوقيع لـ"تمرد"

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 48 دقيقة

شهدت الحديقة الثقافية بمدينة المحلة الكبري، مساء اليوم، انعقاد فعاليات مهرجان الحرية تحت رعاية ائتلاف شباب الثورة الشرارة بالتنسيق مع منظمة شباب حزب الجبهه، في إطار الترويج لمجابهة خطر جماعة الإخوان المسلمين وإحياء ذكرى شهداء 25 يناير، والتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والقصاص لدماء الشهداء.

وشملت الاحتفالية عروضا للأغاني الوطنية والثورية وفقرات من الشعر الثوري قدمها عدد من النشطاء السياسيين الذين طالبوا بتحرير الدولة من الحكم الإخواني ورحيل رئيس الجمهورية، وحث المواطنين على توقيع استمارات حملة تمرد لسحب الثقة من الرئيس والحشد لمليونية 30 يونيو ضد النظام الحاكم.

من جانبه، صرح الدكتور محمد بدير عضو المكتب التتفيذي لائتلاف شباب الثورة الشرارة، بأن تلك الاحتفالية خير دليل على التوحد لبناء مستقبل مصر الثورة بمواجهة خطر جماعة الإخوان المسلمين، داعيا القوى الثورية إلى تضافر جهودهم في المطالبة باستكمال أهداف الثورة ونشر مبادئها في توفير حياة عادلة.

وردد المحامي محمود بدير السامولي مسؤول اللجنة القانونية لائتلاف الثورة هتافات مناهضة لجماعة الإخوان، من بينها "يسقط حكم المرشد والإخوان" و"لا إخوان ولا سلفيين احنا شباب 25 يناير".