أخبار عاجلة

كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017 -
السفيرة عزيزة - الإعلامية / سناء منصور لـ "أبلة فضيلة " في ذكرى ميلادها " كل عام وأنتي بخير " -
ملاعب ONsport: هل تتوقع إسمرار المدرب الجديد إيناسيو مع الزمالك -
ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
محافظ المنيا يشهد فعاليات مؤتمر "التمكين الاقتصادي للمرأة عام 2017".. صور -
حريق داخل مركز شباب الجزيرة.. والحماية المدنية: 10 سيارات لإطفاء -
بالصور || أهالي الشرقية يسحلون بلطجي يخطف الأطفال من أمام المدارس ويكشفون عن الطريقة التي يستدرجهم بها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مسؤول عراقي: «داعش» تبيع البترول المستخرج من آبار بيجي

Google+ Print

أفاد قائم مقام بلدة طوزخورماتو التابعة لولاية صلاح الدين، شمال العراق، شلال عبدول، أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، (داعش)، بدأ بيع البترول التي يستخرج في الآبار القريبة من جبل هرمين.

وأضاف «عبدول» أن «داعش»، تنقل البترول الخام عبر ناقلات كبيرة، من آبار بيجي وجبال هرمين، إلى المناطق الكردية، وتقوم بعمليات التصفية ثم تبيعه في السوق السوداء.

وأشار «عبدول» أن العراقية المركزية في بغداد، كانت تعد البترول في ولاية صلاح الدين للبيع، وأن عناصر التنظيم استغلوا فرصة سيطرتهم على المناطق الغنية، وبدأوا ببيع البترول، ونقل مئات الشاحنات يوميا، إلى المناطق المختلفة.

ولفت المسؤول العراقي، أن «داعش»، تبيع البترول لأي شخص، أو جماعة، من أجل الحصول على أموال طائلة، تتمكن بها من شراء الأسلحة، والذخيرة، مشيرا أن قوات البشمركة منعت بيع البترول في المناطق الكردية خلال الأيام الأولى، ثم تركت المجال للشاحنات بالدخول وبيع البترول.وأكد نائب رئيس المجلس البلدي لبلدة طوزخورماتو، «علي حسين»، قيام «داعش»، ببيع البترول الخام من الآبار، التي تقع بين مدينتي «كركوك»، و«صلاح الدين»، وأن مئات الآلاف من الدولارت تعود إلى خزينة التنظيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة