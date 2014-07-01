السعودية تقدم نصف مليار دولار مساعدات إنسانية للشعب العراقي

أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بـ«تقديم 500 مليون دولار كمساعدة إنسانية للشعب العراقي المتضرر من الأحداث المؤلمة، بمن فيهم النازحون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو العرقية».

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في بيان، الثلاثاء: «تم إبلاغ أمين عام الأمم المتحدة بهذه المساعدات، حيث إن تقديمها سيتم عبر مؤسسات الأمم المتحدة للشعب العراقي فقط»، وأضاف البيان «إن المملكة ستتابع هذه الجهود لضمان وصول المساعدات للمتضررين من كافة أطياف الشعب العراقي».

كان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، قال، في يونيو الماضي، إن ما يجري في العراق «يوحي بحرب أهلية».

وعبرت المملكة مؤخرا، عن قلقها من تطورات الأحداث في العراق التي «ما كانت لتقوم لولا السياسات الطائفية والإقصائية التي مورست في العراق خلال الأعوام الماضية والتي هددت أمنه واستقراره وسيادته».