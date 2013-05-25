انقطاع الكهرباء يضاعف خسائر "الغزل والنسيج"

كتب : محمود الجمل منذ 6 دقائق

أكد فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن شركات الغزل تئن من وطأة الخسائر بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، وأوضح أن مصانع الشركات تعتمد على الكهرباء بنسبة 100% وانقطاع التيار بصفة يومية لمدة لا تقل عن الساعتين يضاعف من خسائرها و"العملية مش ناقصة الكهربة"، على حد قوله.

وكشف "عبد العليم " أن 75% من مصانع الشركات تقع داخل كتل سكانية وتتعرض لما يعاني منه المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف "عبد العليم"، أن الشركات الكبرى مثل مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعتمد على مولد كهربائي في توفير طاقة التشغيل لكن لا يتوفر ذلك للشركات الأخرى، ما يجعل قطاع الغزل والنسيج الحكومي يستقر في نفق الخسائر.