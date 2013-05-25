أخبار عاجلة

5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

انقطاع الكهرباء يضاعف خسائر "الغزل والنسيج"

Google+ Print
انقطاع الكهرباء يضاعف خسائر "الغزل والنسيج" انقطاع الكهرباء يضاعف خسائر "الغزل والنسيج"

كتب : محمود الجمل منذ 6 دقائق

أكد فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن شركات الغزل تئن من وطأة الخسائر بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، وأوضح أن مصانع الشركات تعتمد على الكهرباء بنسبة 100% وانقطاع التيار بصفة يومية لمدة لا تقل عن الساعتين يضاعف من خسائرها و"العملية مش ناقصة الكهربة"، على حد قوله.

وكشف "عبد العليم " أن 75% من مصانع الشركات تقع داخل كتل سكانية وتتعرض لما يعاني منه المواطنون من انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف "عبد العليم"، أن الشركات الكبرى مثل للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تعتمد على مولد كهربائي في توفير طاقة التشغيل لكن لا يتوفر ذلك للشركات الأخرى، ما يجعل قطاع الغزل والنسيج الحكومي يستقر في نفق الخسائر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب