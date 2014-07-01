“الدولة الإسلامية” تستعرض قوتها في سوريا بصاروخ سكود وعربات أمريكية

نظّم تنظيم “الدولة الإسلامية” عرضاً عسكرياً ضخماً بمدينة الرقة المعقل الرئيس له في سوريا، شمل عربات أمريكية مصفحة ودبابات ومدرعات وصاروخ سكود، بحسب ما ذكر ناشطون سوريون.

وأوضح الناشطون أن “الدولة الإسلامية” نظم عرضاً عسكرياً في شوارع الرقة (شمال)، أمس الاثنين، شمل عربات مصفحة أمريكية من نوع “همر” غنمها التنظيم من الجيش العراقي مؤخراً وتم إدخال بعضها عبر الحدود لدعم التنظيم في سوريا، وكذلك دبابات ومدرعات ومدافع ثقيلة وصاروخ سكود محمول على شاحنة مثبت عليها منصة إطلاق، وجميعها غنمها التنظيم من الجيش السوري في وقت سابق.

وأشار الناشطون إلى أن العرض العسكري جاء ضمن احتفالات التنظيم بإعلان فرعه في العراق عن قيام “دولة الخلافة”، وتعيين زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي “خليفة للمسلمين”.

وأعلن أبو محمد العدناني، الناطق باسم تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” أو ما يعرف بـ(داعش)، الأحد الماضي، عن تأسيس “دولة الخلافة”، في المناطق التي يتواجد فيها التنظيم في العراق وسوريا، وكذلك مبايعة البغدادي “خليفة للمسلمين”، وذلك بحسب تسجيل صوتي منسوب له بثته مواقع جهادية.

وأشار العدناني إلى إلغاء كلمتي العراق والشام من اسم التنظيم ليقتصر على “الدولة الإسلامية”.

ولفت الناشطون إلى أن التنظيم قام بإغلاق شوارع ومحلات الرقة أثناء العرض العسكري الذي احتشد العشرات من أبناء المدينة لمتابعته.