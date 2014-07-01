وزير النقل يجتمع برئيس هيئة السكك الحديدية

عقد المهندس هاني ضاحي، وزير النقل والمواصلات، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع المهندس سمير نوار رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمهندس عبد الرحمن حسين رئيس مجلس إدارة شركة (سيماف) التابعة للهيئة العربية للتصنيع وفريق العمل الإيطالي بالسكك الحديدية.

وأبدى الوزير – خلال الاجتماع – لرئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية ملاحظاته على أداء ورش كوم ابو راضي التى زارها أمس ووجه بضرورة توافر المعدات في الورش وإعادة تأهيل المعدات وكذا العمالة البشرية في الورش والصيانة.

وطالب الوزير بتوفير أعلي معدلات السلامة والأمان بالورش طبقاً للمعايير العالمية للحفاظ على أرواح العاملين وتحقيق الانضباط والالتزام في إطار تحديد دقيق لمعايير ومستوي الآداء.

وأوضح أنه ناقش مع رئيس مجلس إدارة (سيماف) مشروع توريد 212 عربة وجدول التنفيذ والتسليم لتلك العربات .. مطالبا بضرورة الإسراع في تسليم تلك العربات وضغط الجدول الزمني للتسليم شهرياً على مدار سنة بدلاً من سنتين لزيادة وإعادة تأهيل العربات الخاصة بالسكك الحديدية لخدمة المواطنين وتقديم خدمة متميزة مع مراعاة معايير السلامة والأمان العالمية.

وقال الوزير إنه بحث مع رئيس هيئة السكة الحديد والجانب الإيطالي ضرورة الاستفادة من كل الموارد المتاحة لزيادة كفاءة التشغيل .. مطالبا بضرورة وضع معايير لإدارة التشغيل ورفع كفاءة التشغيل خلال الثلاثة أشهر القادمة ، كما ناقش خطة استثمارات السكك الحديدية خلال العام المالي 2014/2015 ووجه بضرورة اتساقها مع المشروع القومي لتطوير سكك حديد مصر وأهمية تنفيذها وزيادة معدلات الآداء.

وأشار إلى أنه ناقش مع الجانب الإيطالي موقف تمويل الدراسات الفنية لمشروع القطار السريع، كما أكد الجانب الإيطالي أنه سيتم الالتزام بالانتهاء من تلك الدراسات الفنية قبل نهاية العام.