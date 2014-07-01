النائب العام يأمر بالتحقيق مع وزير الري لإتهامه بتبوير 270 فدان بالشرقية

كلف المستشار هشام بركات النائب العام، المحامي العام لنيابة جنوب الزقازيق الكلية، بالتحقيق مع الدكتور حسام المغازي وزير الري وآخرين، لإتهامهم بإرتكاب أفعال تؤدي إلى تبوير 270 فدان بإحدى قرى أبوحماد بمحافظة الشرقية.

وكان الصحفي السيد الدمرداش، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الري وآخرين من أعوانه بـ ري بلبيس والقليوبية لإتهامهم بإلتواطؤ لردم “مسقاة” بقرية كشيك التابعة لمركز أبوحماد ومخصصة للمنفعة العامة مما ترتب عليه تعريض 270 فدان يمتلكها أكثر من 18 أسرة للعطش والجفاف والتبوير.

وتضمن البلاغ، صدورقراراً بإعادة حفر المسقاة على نفقة المخالف وإزالة التعديات وتكليف مدير هندسة الموارد المائية والري بغرب بلبيس بالتنفيذ مع تحصيل التكاليف بالطريق الإداري من المخالف بالطريق الإداري بإعتبارها ديوناً حكومية، ورغم ذلك أمر الوزير بعدم تنفيذ القرار مرتكباً جريمة تبوير وتعطيش أراضي زراعية.