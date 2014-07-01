تعرف على تشكيل منتخب الأرجنتين أمام منتخب سويسرا فى كأس العالم 2014

تأمل الجماهير الأرجنتينة في استمرار النجاح الذي يقدمه منتخب بلادهم والمضي قدماً نحو للقب عندما يقابل في دور الستة عشر المنتخب السويسري ضمن نهائيات كأس العالم 2014 .

يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بقيادة القائد وهداف الفريق ليونيل ميسي الذي يملك في رصيده أربعة أهداف وتأتي الأرجنتين الى هذا الدور بعد أن حققت العلامة الكاملة بفوزها في المباراة الاولى أمام البوسنة بهدفين مقابل هدف قبل أن تتغلب على إيران بهدف نظيف وختمت مشوارها في دوري المجموعات بفوز ثمين على نسور نيجيريا بثلاثة اهداف مقابل هدفين بفضل تألق ميسي بتسجيله ثنائية .

وسيغيب عن هذا اللقاء مهاجم مانشستر سيتي سيرجو اوغويرو بداعي الاصابة وهناك شكوك حتى حول مشاركته في باقي المباريات اذا تأهل التانغو .

وفي المقابل يدخل المنتخب الاوروبي اللقاء بعد ان حصل على ست نقاط في المجموعة الخامسة بفوز صعب على المنتخب الاكوادوري بهدفين مقابل هدف قبل ان يتعرض لهزيمة ثقيلة امام فرنسا بخمسة اهداف مقابل هدفين ، والفوز في المباراة الاخيرة على هندوراس بفضل هاتريك نجم بايرن ميونخ شيردان شاكيري .