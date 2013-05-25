غدا.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالأزهر والعبد يتفقد اللجان

تبدأ جامعة الأزهر، أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكافة كلياتها غدا السبت، إضافة إلى المعاهد فوق المتوسطة بكليات أصول الدين والهندسة والعلوم، وهى معاهد مقيمى الشعائر بكليات أصول الدين، ومعاهد فنى المختبرات بكلية العلوم بنين، ومعهد التركيبات الكهربائية بكلية الهندسة ويؤدى طلاب إعدادى طب الأسنان امتحان الفصل الدراسى الثانى لهم فى نفس الموعد.

أما بالنسبة لطلاب كليات الطب بنين وبنات فستبدأ امتحاناتهم الأحد 5 مايو للفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة، على أن تبدأ امتحانات طلاب مرحلة البكالوريوس الفرقة الخامسة 20 أكتوبر، أما طلاب الفرقة السادسة والخامسة قديم فتبدأ امتحاناتهم 8 ديسمبر.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، أن يقوم بالمرور على لجان كليات الجامعة لتفقد سير الامتحانات هو ونوابه الأربع.