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فلاح يقتل نفسه بالمنيا بعد أن قتل أبن شقيقه بطريق الخطأ

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فلاح يقتل نفسه بالمنيا بعد أن قتل أبن شقيقه بطريق الخطأ فلاح يقتل نفسه بالمنيا بعد أن قتل أبن شقيقه بطريق الخطأ

قتل فلاح بالمنيا نفسه بعد أن قتل ابن شقيقه بطلق طائش عن طريق الخطأ، أثناء تواجدهما بالحقل بقرية طبمبدي بمركز مغاغة،
> حيث تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا، إخطاراً من المقدم أحمد صلاح، رئيس مباحث قسم شرطة مركز مغاغة، يفيد وصول رجب علي بدوي 18 سنه مزارع، ومقيم بقرية طمبدي إلي المستشفي العام جثة هامدة، وكشفت تحريات وحدة مباحث قسم مغاغة، التي أجراها المقدم أحمد صلاح رئيس المباحث، أن المزارع كان يعبث بسلاح ناري غير مرخص فرد روسي، أثناء تواجده بالحقل، فخرجت طلقة طائشة أستقرت في مقدمة رأس أبن شقيقه الطفل عزام ربيع علي بدوي 10 سنوات، ونتج عن ذلك وفاته في الحال متاثراً بإصابته.

وعندما شاهد الأول الطفل يفارق الحياة أطلق النار علي نفسه، وبنفس المنطقة التي أصاب بها أبن شقيقه، وتم تحرير محضر برقم 3941 لسنة 2014 إداري مركز شرطة مغاغة.

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