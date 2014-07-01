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الجيش الأوكراني يبدأ عملية عسكرية واسعة ضد الانفصاليين

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الجيش الأوكراني يبدأ عملية عسكرية واسعة ضد الانفصاليين الجيش الأوكراني يبدأ عملية عسكرية واسعة ضد الانفصاليين

الجيش الأوكراني

بدأ الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة ضد الانفصاليين بمناطق شرق البلاد، وذلك عقب قرار الرئيس الأوكراني “بترو بوروشنكو”، عدم تمديد وقف إطلاق النار مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وذكرت “وكالة يونين”، أن (250) انفصاليا قتلوا في قصف للواء (25) المدفعي التابع للجيش الأوكراني، على أحد معسكرات التدريب للانفصالين الموالين لروسيا.

كما لقى (4) أشخاص، وأصيب (5) آخرون بجروح إثر تعرض حافلة كانت تقلهم، لنيران الاشتباكات بين الانفصاليين، والجيش.

وأفاد مراسل الأناضول، أن اشتباكات وقعت في منطقة بمركز دونيتسك، عقب مهاجمة (30) انفصاليا على مركز للشرطة، حيث قتل شرطي وأصيب (2) آخرون بجروح، وقتل عدد كبير من الانفصاليين.

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