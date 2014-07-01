رامي الحمد الله يطلع وزيرة الداخلية البريطانية على أخر تطورات العملية السياسية

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي – التي تقوم بزيارة حاليا برام الله مع الوفد المرافق لها – على أخر تطورات العملية السياسية.

وقال الحمد لله – خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الوزراء في رام الله- “إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي عارضت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حيث إن المجتمع الدولي اعترف بها ودعم تشكيلها , وأن الحكومة شكلت لجنة فنية إدارية وقانونية للعمل على دمج عمل الوزارات بين الضفة الغربية وقطاع غزة ؛ وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في جميع المحافظات.

وشدد رئيس حكومة الوفاق الوطني على تمسك الفلسطينيين بحل الدولتين، وصولا إلى دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، موكدا دعمه للمقاومة الشعبية السلمية.

ومن جانبها ، أكدت ماي أن المجتمع الدولي وبريطانيا ملتزمان بعمل كل ما يلزم لتحقيق السلام فالمنطقة ..معربة عن سعادتها لزيارة الكلية العسكرية المدعومة من الاتحاد الأوروبي في مدينة أريحا.